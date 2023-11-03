Марина Шемилина: «Для предпринимателей – дальневосточников нужно повысить порог размера выручки для применения специальных налоговых режимов с учётом районных коэффициентов»

Об этом Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина заявила в своем выступлении на парламентских слушаниях, которые прошли в Государственной Думе с участием первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова.
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