ФСБР обязали выплатить около $110 000 за проверку борцов на критерии нейтральности

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) по итогам 2023 года должна заплатить 100 000 швейцарских франков (около $110 000) за проверку спортсменов на соответствие критериям нейтральности для участия в международных турнирах, сообщил глава ФСБР Михаил Мамиашвили.