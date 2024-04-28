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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ФСБР обязали выплатить около $110 000 за проверку борцов на критерии нейтральности

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) по итогам 2023 года должна заплатить 100 000 швейцарских франков (около $110 000) за проверку спортсменов на соответствие критериям нейтральности для участия в международных турнирах, сообщил глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

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