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Опять все растает, а потом замерзнет. В Алтайский край идет оттепель до +10°С

Опять все растает, а потом замерзнет. В Алтайский край идет оттепель до +10°С

На Алтайский край надвигается погода с ветром до 30 м/с, дождями, снегом и оттепелью Штормовую погоду со снегом, дождем и усилением ветра прогнозируют синоптики в Алтайском крае днем 9-го и сутки 10 февраля.

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