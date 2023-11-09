Топ-10 самых красивых рождественских ярмарок Европы

Рождество в Европе – волшебное время. На центральных площадях возникают украшенные елки, улицы освещают огоньки гирлянд, звучит музыка, в воздухе витают головокружительные запахи глинтвейна и свежей выпечки.
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