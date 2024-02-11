«Байер» разгромил «Баварию», «Реал» снес «Жирону», Овечкин обошел Гретцки по голам в пустые, Лагрейд выиграл спринт на ЧМ по биатлону, Катар взял Кубок Азии, умер Финито и другие новости

1. «Байер» разгромил «Баварию» в главном матче сезона Бундеслиги – 3:0! Победный гол забил арендованный у мюнхенцев Станишич, а Фримпонг положил в пустые ворота: Нойер не успел вернуться после углового.
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