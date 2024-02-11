«Байер» разгромил «Баварию», «Реал» снес «Жирону», Овечкин обошел Гретцки по голам в пустые, Лагрейд выиграл спринт на ЧМ по биатлону, Катар взял Кубок Азии, умер Финито и другие новости

Лена Мисько

Рыбакина выиграла турнир в Абу-Даби 🎾 В финале казахстанская теннисистка обыграла россиянку Дарью Касаткину и завоевала 7-й титул в карьере. А Дарье мы просто похлопаем за этот турнир — победы еще будут 👏