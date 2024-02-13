Заброшенный лайнер в Таиланде: загадочная история «Галактики» Елена ГалицкаяНа самом юге Таиланда, среди густых джунглей, скрывается загадочный «Корабль-призрак» Galaxy, о котором местные жители повествуют смутные истории и предупреждают о его «плохой энергии», рассказывают журналисты сайта ftimes.
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