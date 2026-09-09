Михаил Драпатый: "Хартия" отказалась деблокировать Волчанск

Главком ВСУ Михаил Драпатый попытался направить "Хартию" на деблокирование под Волчанском, но подразделение отказалось из-за риска потерь.
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