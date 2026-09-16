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В Ростове осудили четверых участников банды за нелегальный сбыт спирта

В Ростове осудили четверых участников банды за нелегальный сбыт спирта

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор четверым участникам организованной преступной группы, занимавшейся нелегальным сбытом этилового спирта на территории региона.

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