Прилепин оценил исчезновение Галкина, Лолиты и Киркорова из «огоньков»

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, в интервью aif.ru, выразил мнение о том, что для изменения текущей ситуации на российской эстраде необходимо принять решительные действия со стороны руководства страны.
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