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Царьград

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ЦИК России выявил 22 случая нарушений на выборах сентября 2026 года

ЦИК России выявил 22 случая нарушений на выборах сентября 2026 года

В регионах России возбуждено 22 уголовных дела из-за нарушений на выборах, включая ложные сообщения об актах терроризма.

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