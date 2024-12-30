Владимир Путин отправил поздравления лидерам других стран

Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2025 годом глав зарубежных стран и правительств. Среди них — президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Турции, и председатель КНР Си Цзиньпин.
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