Впервые доказано: неправильное питание может стать причиной рака легких, согласно исследованию в Nature Ирэн ОрлонскаяНедавно ученые опубликовали результаты исследования, которые ставят под сомнение традиционные представления о причинах рака легких.
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