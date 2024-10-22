Путин усилит российский флот в Индийском океане

Президент России Владимир Путин обеспечит безопасность торговли со странами Южной Азии. На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС в Казани российский лидер заявил об активном развитии российско-индийских отношений.
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