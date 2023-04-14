Twitter ограничил доступ к посту Медведева об «исчезновении» Украины

Twitter ограничил доступ пользователям из Германии и Польши к посту Дмитрия Медведева об "исчезновении" Украины<strong>Twitter ограничил доступ к посту зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором политик заявил, что Украина исчезнет как государство.
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