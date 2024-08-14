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Царьград

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В Пентагоне заявили, что всё ещё не знают о целях Украины в Курской области

В Пентагоне заявили, что всё ещё не знают о целях Украины в Курской области

Пентагон всё ещё пытается выяснить у властей Украины цели атаки ВСУ на Курскую область, сообщил генерал ВВС США пресс-секретарь «пятиугольника» Патрик Райдер.

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