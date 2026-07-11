Женская НБА. 34 очка Пейдж Бекерс помогли «Далласу» обыграть «Торонто», «Голден Стэйт» победил «Коннектикут»

«Даллас» победил «Торонто», на счету звездной защитницы «Уингс» Пейдж Бекерс 34 очка (13 из 22 с игры, 2 из 5 трехочковых, 6 из 6 штрафных).
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