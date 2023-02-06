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В Челябинской области мужчина потерялся после встречи выпускников

В Челябинской области мужчина потерялся после встречи выпускников

Он очнулся в лесу и не знал, куда идти. Веселая встреча выпускников чуть не закончилась для 46-летнего жителя Карталинского района трагедией.

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