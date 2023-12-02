Правительство планирует вновь повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Правительство рассматривает меры для повышения первоначального взноса по программам льготной и семейной ипотеки с целью «урегулировать объем выдач таких кредитов», сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
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