Пару дней, куча личного состава противника, наблюдательные и огневые точки, средства связи и разведки и это только малая часть нашей работы.
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Пару дней, куча личного состава противника, наблюдательные и огневые точки, средства связи и разведки и это только малая часть нашей работы.
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