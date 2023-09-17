В Татарстане изучат мнение жителей о социально-экономическом положении республики

ФС

Фарид Сабиров

Власти сами по себе , НАРОД сам по себе , а между огромная пропасть. Казань загадили точечными застройками. Платные стоянки даже там , где ЗАКОНОМ запрещено , дет сады больницы поликлиники , даже в ркб и дркб. Это говорит только об одном у них на уме только обогащение. Ну ни как благополучие НАРОДА. Реку Волгу , Казанку уничтожают всеми силами. На дет сады школы денег нет , а куске гольфунов реку Волгу засыпали , гольфунский клуб построили. Типа для народа , а цена билета годовая пенсия Народа. Зимой старики и старушки на четвереньках преодолевают дорогу в сельпо. Дорог и тратуаров нет сугроб.