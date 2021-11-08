Муж добавил жену в «черный список» и трубку не берет: «Надоел твой контроль!»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяМуж добавил жену в «черный список» и трубку не берет: «Надоел твой контроль!»— Вчера вечером сидим с мужем дома, вдруг ему звонок на телефон! – рассказывает шестидесятилетняя Анна Евгеньевна.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений Семененкожена - дурочка избалованная и ревнивая... к сожалению до хрена и больше таких сейчас развелось. Так что - ей прямая дорога к Гудвину - за мозгами. А не поумнеет, - наплачется еще в жизниИИринаЖена, мягко говоря, ведёт себя крайне глупо.Инга ПоволоцкаяТридцать лет.. по паспорту, еще не значит, что ум нажила также.. Сплошной детский сад великовозрастный, который играет в "семью".Татьяна КочеваДоверие, великая сила. Им самим надо разговаривать и общаться, а не посылать друг дружку. Пишут жена дурочка, ну значит и муж такой же.. Два сапога, пара!!AllaЖизнь женщины в декрете лишена разнообразия и вращается вокруг ребёнка и домашних забот, она скучает по мужу, по живому общению, поэтому с таким нетерпением ждёт его каждый вечер с работы. Конечно жена неправа, что чрезмерно дёргается мужа звонками, но и он должен её понять, объяснить, что ему уже не удобно перед коллегами, пообещать что сам будет перезванивать, когда освободится с работы, но не вносить жену в ЧС, так человек, который дорожит своей семьёй не поступает...людмила голдабинаМне кажется, что ревность ( повышенный контроль) Это диагноз.Комментировать
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