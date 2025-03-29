Русская весна
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Русская весна

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Украина, скорее всего, откажется от «ужасной ресурсной сделки» с США — WSJ

Украина, скорее всего, откажется от «ужасной ресурсной сделки» с США — WSJ

The Wall Street Journal пишет, что Украина, скорее всего, откажется от «ужасной ресурсной сделки» с США.

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Комментарии
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АП
Александр Петров
Те кто рулит в (на) Руине подпишут любые бумаги и договора с &quot;Игемоном&quot; ради собственной безопасности, безопасности своих спиногрызов и всего их движимого и не движимого имущества по всему миру награбленное в Руине и с народа их страны! После чего, &quot;Игемону&quot; останется тех упоротых, которые не будут востребованы на производстве, согнать в резервации, что они проделали с коренным населением &quot;Амэрики&quot;!!
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18 час.
Eduard
Мы американцам часть территории Украины отдадим!
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17 час.
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