The Wall Street Journal пишет, что Украина, скорее всего, откажется от «ужасной ресурсной сделки» с США.
Украина, скорее всего, откажется от «ужасной ресурсной сделки» с США — WSJ
Комментарии
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АП
Александр Петров
Те кто рулит в (на) Руине подпишут любые бумаги и договора с "Игемоном" ради собственной безопасности, безопасности своих спиногрызов и всего их движимого и не движимого имущества по всему миру награбленное в Руине и с народа их страны! После чего, "Игемону" останется тех упоротых, которые не будут востребованы на производстве, согнать в резервации, что они проделали с коренным населением "Амэрики"!!
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18 час.
Eduard
Мы американцам часть территории Украины отдадим!
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17 час.
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