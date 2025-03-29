АП

Александр Петров

Те кто рулит в (на) Руине подпишут любые бумаги и договора с "Игемоном" ради собственной безопасности, безопасности своих спиногрызов и всего их движимого и не движимого имущества по всему миру награбленное в Руине и с народа их страны! После чего, "Игемону" останется тех упоротых, которые не будут востребованы на производстве, согнать в резервации, что они проделали с коренным населением "Амэрики"!!