Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    А пиндосы вообще вредят всему миру .Маск: Мадуро вред...
  • Виктор Гутман
    Честь. слава и добрая память о героях, Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине! Низкий поклон и высокое уважение всем, кто...В Иркутске на Але...
  • Зоя Гольдштаб
    Всё моложе и моложе.....Всё умнее и умнее.......Роднина предложил...

Болтон: Трамп хочет завершить конфликт на Украине, не заботясь об условиях

Болтон: Трамп хочет завершить конфликт на Украине, не заботясь об условиях

Бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что после прихода к власти Трамп стремится завершить конфликт на Украине, но при этом условия, на которых это произойдет, его мало волнуют.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Антонина Лаврентьева
Нацисты должны быть уничтожены.Линии можно рисовать только после этого.Так было с Германией в 1945г.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх