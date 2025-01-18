Болтон: Трамп хочет завершить конфликт на Украине, не заботясь об условиях

Бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что после прихода к власти Трамп стремится завершить конфликт на Украине, но при этом условия, на которых это произойдет, его мало волнуют.
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