Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим
    Русские заваливают США патронами, а США заваливает Россию свеженапечатанными долларами? И кто дебил?Где патроны, Билли?
  • Вальтер Юпитер
    ВВП нашей страны Россия за 2020 год МВФ оценил в 4 021 млрд. долларов. Это в пять с лишним раз меньше, чем в США. А п...Россия – ресурсна...
  • holms sherlok
    Правильно. Запад понимает только силу денег, нету их - что угодно можно сделать...«Газпром» нарочно...

Китай-США: столкновение начинается

Китай-США: столкновение начинается

Сегодня у нас новости из Пекина и не только, добрый день, дорогие друзья. Если мы прямо сейчас заглянем на сайт МИД Китайской Народной республики, то увидим там текст отлупа, который только что устроил заместитель главы МИД Китая Се Фэн заместителю госсекретаря США Венди Шерман, которая прибыла с официальным визитом в Тяньцзинь: 26 июля заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн заявил во время переговоров с заместителем госсекретаря США Венди Шерман, что китайско-американские отношения сейчас находятся в тупике и сталкиваются с серьезными трудностями.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Александр Головинов
Блестящий анализ динамики отношений между Вашингтоном и Пекином.

Картина дня

наверх