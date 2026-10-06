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Ивановские новости

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Ивановскую область предупреждают о дожде и ветре до 17 м/с

Ивановскую область предупреждают о дожде и ветре до 17 м/с

Ночью пройдет умеренный дождь, днем порывы ветра достигнут 12–17 метров в секунду. Водителям рекомендуют парковаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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