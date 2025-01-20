В Поморье взыскатели долгов заплатили более 4 миллионов рублей штрафов

В 2024 году региональное управление ФССП рассмотрело 417 жалоб граждан на нарушения со стороны кредиторов и их представителейЧаще всего жалобы касались превышения допустимого числа звонков, психологического давления, неправомерного взаимодействия с третьими лицами, а также разглашения информации о долгах посторонним.
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