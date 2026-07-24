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Круто жмет лежа. А вот Пентагон довел до плачевного состояния

Круто жмет лежа. А вот Пентагон довел до плачевного состояния

В январе 2025 года Пит Хегсет вступил в должность министра обороны. Свои критерии успеха бывший ведущий Fox News изложил так: “Боевые возможности, смертоносность, реальные заслуги, высокие стандарты и постоянная готовность.

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