МЧС России дарит музыку

Департамент информационной политики МЧС России совместно с Всероссийской общественной организацией «Содружество выпускников детских домов «Дети всей земли» проводит акцию «Связь поколений» на центральных площадках г.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялась торжественная церемония открытия российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- Разведчики морской пехоты учились уничтожать диверсионные группы условного противника
- В Калининградской области свыше тысячи военнослужащих Балтфлота привлечено к боевым стрельбам
Свежие комментарии