НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROVIEW

65 подписчиков

В Лондоне тысячи людей потребовали остановить поставки оружия Израилю

Цен­траль­ный Лон­дон в суб­бо­ту стал местом мас­штаб­ной про­па­ле­стин­ской акции. Тыся­чи участ­ни­ков мар­ша потре­бо­ва­ли от пра­ви­тель­ства Вели­ко­бри­та­нии пре­кра­тить постав­ки воору­же­ний Изра­и­лю и объ­явить бой­кот това­ров, про­из­ве­дён­ных в Изра­и­ле.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым