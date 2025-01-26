Министр промышленности и торговли РФ посетил Рязанскую область с рабочим визитом

На заводе «Саста» Антон Алиханов оценил механообрабатывающий цех, где обрабатывают сложные корпусные детали для металлообрабатывающего оборудования, сборочное производство с тяжёлыми токарными и 5-ти осевыми обрабатывающими центрами, фрезерные станки, конструкторско-технологический центр.
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