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Регионы России

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УАЗ показал новый рестайлинговый внедорожник «Патриот» с автоматом к 2028 году

УАЗ показал новый рестайлинговый внедорожник «Патриот» с автоматом к 2028 году

Запуск обновлённой модели «Патриот» на российском рынке ожидается до конца текущего года с новым дизайном передней решётки радиатора и полностью светодиодными фарами.

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