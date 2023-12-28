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Несекретные материалы

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Зачем Путин постоянно‏ просит‏ переговоры? Как утверждают на Западе

Зачем Путин постоянно‏ просит‏ переговоры? Как утверждают на Западе

КОШКИН Как там в песне поётся? "Уж я к ней и так и этак, со словами и без слов.". Это к тому, что Запад сейчас очень мечтает затянуть нас в какой-нибудь очередной "Хасавюрт".

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Как всегда амеры дурака включают.Мол мы не причем, там есть немцы и поляки. Значит время выиграть хотят, а там глядишь что-то придумают. Поляков, прибалтов, финнов, норвегов, да и мало ли еще кого приплетут.Вон япошки согласны помирать за америкосов. южно-корейцы, филиппинцы и конечно австралийцы.
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
Пока гордыня и спесь о величии нации не разобьётся, как волны о скалы и не исчезнет великое выражение Остапа Бендера &quot; Запад нам поможет!&quot;, о переговорах будут только выдумки и фантазии. Фильм по гоголевским &quot;  Вечера на хуторе близ Диканьки&quot;, сцена прихода казаков на переговоры к царю: на коленях и низко кланяясь... Вероятно, Путин  смотрел этот фильм и предлагает продолжение...
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13 час.

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