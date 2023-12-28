Зачем Путин постоянно‏ просит‏ переговоры? Как утверждают на Западе

Как всегда амеры дурака включают.Мол мы не причем, там есть немцы и поляки. Значит время выиграть хотят, а там глядишь что-то придумают. Поляков, прибалтов, финнов, норвегов, да и мало ли еще кого приплетут.Вон япошки согласны помирать за америкосов. южно-корейцы, филиппинцы и конечно австралийцы.

ВМ

Владимир Минаков

Пока гордыня и спесь о величии нации не разобьётся, как волны о скалы и не исчезнет великое выражение Остапа Бендера " Запад нам поможет!", о переговорах будут только выдумки и фантазии. Фильм по гоголевским " Вечера на хуторе близ Диканьки", сцена прихода казаков на переговоры к царю: на коленях и низко кланяясь... Вероятно, Путин смотрел этот фильм и предлагает продолжение...