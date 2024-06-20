Тульская компания лишилась 51 млн рублей после установки приложения

Тульская компания "Кредо" стала жертвой мошенников. Сотрудники организации установили приложение "Мой отпечаток" на корпоративные телефоны генерального директора и главного бухгалтера фирмы, доверившись интернет-рекламе.
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