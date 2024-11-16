На рынок вышел современный семейный минивэн с рекордным запасом хода

Рынок минивэнов класса люкс пополнился серьезным игроком – подключаемым гибридом от SAIC Motor. Этот автомобиль бросает вызов таким гигантам, как Toyota Alphard, предлагая впечатляющие характеристики по значительно более доступной цене начиная с 27 800 долларов.