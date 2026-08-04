Карантин по бешенству ввели в Михайловке после гибели кошки ⚡️⚡️⚡️ Комитет ветеринарии региона издал соответствующий приказ, который касается ограничительных мероприятий в муниципальном округе.
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Карантин по бешенству ввели в Михайловке после гибели кошки ⚡️⚡️⚡️ Комитет ветеринарии региона издал соответствующий приказ, который касается ограничительных мероприятий в муниципальном округе.
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