УП: агрессия к сотрудникам ТЦК на Украине усилилась

С начала 2025 года до середины 2026 года было зафиксировано 167 нападений на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в зоне ответственности оперативного командования (ОК) Сухопутных войск Украины "Север", к которой относятся Житомирская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская области и город Киев.