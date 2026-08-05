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Газета.ру

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УП: агрессия к сотрудникам ТЦК на Украине усилилась

УП: агрессия к сотрудникам ТЦК на Украине усилилась

С начала 2025 года до середины 2026 года было зафиксировано 167 нападений на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в зоне ответственности оперативного командования (ОК) Сухопутных войск Украины "Север", к которой относятся Житомирская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская области и город Киев.

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