Венгрия просит продлить исключение из санкций США на российскую нефть Премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил, что Будапешт хочет сохранить для себя поблажку при закупках ресурсов из РФ.
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