Откровения заключённых из "Шторма Z" о тайных смыслах СВО

Александр Рожков

Конечно же россиянам нужно было наковырять неисчислимое число ошибок и долбоебства, чтобы потом, неимоверными усилиями исправляясь и очищаясь, их преодолеть и стать святыми! В этом и состояла задумка САМОГО...., не скажу кого!!! Вот... Терпите дорогие товарищчи! Бог терпел и нам велел!