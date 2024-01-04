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Закон и Порядок

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Откровения заключённых из "Шторма Z" о тайных смыслах СВО

Откровения заключённых из "Шторма Z" о тайных смыслах СВО

Царьград Фото: Stringer/news.ru/Global Look Press, из личного архива отца Сергия Священник из Ленинградской области отец Сергий Оржаховский работает с отрядами "Шторм", в которых воюют бывшие заключённые.

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Комментарии
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Александр Рожков
Конечно же россиянам нужно было наковырять неисчислимое число ошибок и долбоебства, чтобы потом, неимоверными усилиями исправляясь и очищаясь, их преодолеть и стать святыми! В этом и состояла задумка САМОГО...., не скажу кого!!! Вот... Терпите дорогие товарищчи! Бог терпел и нам велел!
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