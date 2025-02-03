Главе ведомства будет представлен доклад об обстоятельствах смертельного ДТП в Удмуртии с участием мигранта

В соцмедиа сообщается, что в Ижевске мигрант сбил насмерть преподавателя высшего учебного заведения. Местные жители обеспокоены тем, что приезжий может уйти от ответственности, так как ранее он уже был участником резонансных ДТП и к ответственности не привлекался.