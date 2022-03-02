Майкл Портер допущен к индивидуальным тренировкам

Форвард «Денвера» Майкл Портер успешно проходит восстановление после травмы. Сообщается, что Портеру разрешили выполнять базовые физические упражнения, а также играть 1 на 1.

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