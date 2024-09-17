В ЕС обвинили Борреля в эскалации конфликта на Украине из-за слов об ударах по России

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Член Европарламента (ЕП) от Греции Костас Пападакис обвинил верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля из-за его слова о возможности нанесения ударов по территории России.