Журнал «Профиль»

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Россиян предупредили о подорожании чая и кофе

Россиян предупредили о подорожании чая и кофе

Глава «Росчайкофе» Рамаз Чантурия спрогнозировал рост цен на кофе и чай в ближайшем будущем. По его словам, продукция в магазинах может подорожать соразмерно изменению курса доллара, поскольку стоимость их импорта в РФ зависит от курса валюты.

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