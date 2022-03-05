Россиян предупредили о подорожании чая и кофе

Глава «Росчайкофе» Рамаз Чантурия спрогнозировал рост цен на кофе и чай в ближайшем будущем. По его словам, продукция в магазинах может подорожать соразмерно изменению курса доллара, поскольку стоимость их импорта в РФ зависит от курса валюты.