Собянин: Для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Завершается также строительство «Квантум-парка» и пяти корпусов центрального кластера технологического кампуса МГТУ Два новых современных корпуса с коворкингом, залами для самоподготовки и групповых занятий, а также зонами неформального общения построены в Москве для студентов МГТУ им.
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