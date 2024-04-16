Собянин: Для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Завершается также строительство «Квантум-парка» и пяти корпусов центрального кластера технологического кампуса МГТУ Два новых современных корпуса с коворкингом, залами для самоподготовки и групповых занятий, а также зонами неформального общения построены в Москве для студентов МГТУ им.