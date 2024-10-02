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В «применении ОДАБ-9000» Россией в зоне СВО усомнились

В «применении ОДАБ-9000» Россией в зоне СВО усомнились

Издание «Военное обозрение» (Topwar) усомнилось в том, что Россия впервые применила объемно-детонирующую бомбу ОДАБ-9000 для удара по цели в Волчанске Харьковской области Украины в ходе специальной военной операции (СВО).

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