В домах Обнинска отключат воду

Отключение воды связано с аварийными работами у дома №206 по проспекту Ленина, работы запланированы с 9:00 до 17:00 1 сентября1 сентября будет отключено холодное водоснабжение в домах №№196, 204, 206 и 210 по проспекту Ленина в Обнинске.
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