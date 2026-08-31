В домах Обнинска отключат воду

Отключение воды связано с аварийными работами у дома №206 по проспекту Ленина, работы запланированы с 9:00 до 17:00 1 сентября1 сентября будет отключено холодное водоснабжение в домах №№196, 204, 206 и 210 по проспекту Ленина в Обнинске.