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В Пекине раскрыли план США по сдерживанию китайского флота, пишет Washington Post

В Пекине раскрыли план США по сдерживанию китайского флота, пишет Washington Post

Америку можно поздравить, 2 года ей понадобилось на то, чтобы она поняла, что потратила 2 года впустую.

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