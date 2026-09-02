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В Кремле ответили на вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию

В Кремле ответили на вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию

Кремль не располагает информацией о том, приедет ли председатель КНДР Ким Чен Ын на Восточный экономический форум (ВЭФ) для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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