Заворотнюк поделилась с поклонниками счастливой новостью: «Ждем тебя»

Дочь Анастасии Заворотнюк в скором времени станет мамой. Анна Заворотнюк соцсетиАктивный прежде блогер Анна Заворотнюк заставила тревожиться о себе, пропав из информационного пространства на долгие два месяца.
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