Какие транспортные льготы предусмотрены для пенсионеров в 2026 году

Чиновники перечислили все льготы для пожилых жителей республики Башкортостан.Минтруда Башкирии разъяснило порядок использования единого социального проездного билета (ЕСПБ) для льготных категорий граждан.
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