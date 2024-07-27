Новости от Сбербанка: начиная с 1 августа, все владельцы банковских карт останутся без рубля

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Пронедра

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Комментарии
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А
Алексей
Че за муть ? Просто Сбер предлагает новую подписку.
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14 час.
Eduard
Какая-то брехня!
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11 час.
Eduard
Истина:&quot;Не верьте всему что пишут&quot;.Интернет вовсе не кладезь Правды!
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11 час.

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